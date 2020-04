Hartberg: Einbruch aus dem Jahr 2018 geklärt

Schöner Erfolg für die Polizei Hartberg: Beamte haben einen Einbruch in St. Johann in der Haide geklärt, der schon knapp eineinhalb Jahre zurückliegt. Drei Tatverdächtige wurden ausgeforscht. Im November 2018 hatten sie mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen und das Diebesgut für den Abtransport abgelagert. Auch in Leoben wurde ein Einbruch geklärt.