„Wir werden nach dem Fall wieder aufstehen!“

„Sind sicher nicht der Sündenbock der Nation“

Den Tourismus für diese Pandemie als Sündenbock hinzustellen sei aber unseriös und populistisch! „Absolut niemand hat bei uns in Österreich noch Anfang März an diese katastrophale Auswirkung geglaubt und tatsächlich hat auch jeder diese Gefahr unterschätzt. Jeder, damit meine ich absolut jeden - ob in der Politik, der Bevölkerung und auch bei den Unternehmern - hat die Gefahr unterschätzt, obwohl Italien schon massiv betroffen war“, sagt Hackl.