„Safedi“: Vorarlberger entwickeln Abstandsmesser

„So weiß jeder Bescheid und kann einen Schritt zurückgehen“, erklärte Heron-Inhaber und Geschäftsführer Christian Beer am Freitag in einer Video-Pressekonferenz. Neben dieser Grundfunktion, in der keine Daten aufgezeichnet werden, kann sich der Besitzer eines „Safedi“ über die Registrierung einer ID demnach auch für ein „komplett anonymes Kontakttagebuch“ anmelden. So könne man auch Warnungen erhalten, falls eine Person positiv getestet wurde, mit der man in Kontakt stand.