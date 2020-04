Bühnen-Konstruktion liegt für den Aufbau bereit

Auch die technischen Mitarbeiter der Festspiele sitzen auf heißen Kohlen. Die Stahlkonstruktionen für „Die Zauberflöte“ warten in der Felsenreitschule auf ihren Aufbau. Falls die Festspiele ausfallen, bringen die Mitarbeiter die Teile in ein Lager in Weitwörth. Oberstes Credo: Unnütze Kosten sollen vermieden werden.