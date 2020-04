Die Festspielpräsidentin im Interview

Der Countdown läuft: Helga Rabl-Stadler hält am 30. Mai als Stichtag für die Entscheidung über die Sommerfestspiele fest. Die Bundesregierung könnte ihr bereits am 30. April zuvorkommen. Da verkündet diese ihren Bescheid über Veranstaltungen im Sommer. Will sich Rabl-Stadler die Entscheidung abnehmen lassen?