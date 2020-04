Auch die Justiz hat ihre Helden des Alltags

Um dennoch in allen wichtigen und dringenden Belangen erreichbar zu sein, leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz österreichweit Beispielhaftes. Auch im Team der Strafabteilung des Landesgerichtes Wels wird bis spät in die Nacht und teilweise auch am Wochenende gearbeitet, um den notwendigen Betrieb aufrechtzuerhalten. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen bearbeiten die Kanzlistinnen des Landesgerichtes dringende Angelegenheiten und betreuen die Parteien in gewohnt besonnener und professioneller Weise.