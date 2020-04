Waldbrände halten Feuerwehren im Land auf Trab

Waldbrände auch in Kärnten

Auch im Bundesland Kärnten loderten Flammen im Wald auf: In einem Waldstück des Kumitzberges in Villach brach am Karfreitag ein Brand auf etwa 500 Quadratmeter Fläche aus. Die Feuerwehren Villach, Landskron, Vassach und Zauchen löschten die Flammen mittels Löschwasser-Pendelverkehr. Anschließend wurden die Glutnester händisch mit Krampen und Schaufeln aufgegraben, hieß es seitens der Hauptfeuerwache Villach.