Frontalkollision: 2 Tote und ein Schwerverletzter

Zu der Kollision kam es, als ein 24-jähriger Flachgauer im Ortsteil Kaufhausen einen Lkw samt Anhänger überholte. Offenbar soll dort das Überholen verboten gewesen sein und sich eine Sperrlinie befunden haben. Der Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem ein 28-jähriger Flachgauer am Steuer und eine 27-jährige Flachgauerin am Beifahrersitz saß.