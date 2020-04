„Infektionsschutz bei Arzt und in Läden einhalten“

Zum Doktor nur vorangekündigt

Auch in den Arztpraxen! Dort heiße es besonders vorsichtig zu sein, so der Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Momen Radi. Der Schutz der Ärztinnen und Ärzte sowie des Praxispersonals sei wichtig, schließlich müsse die medizinische Infrastruktur aufrechterhalten werden. Praxisschließungen aufgrund von Coronainfektionen im Praxisteam gefährden die Versorgungssicherheit. Aber auch die Patientinnen und Patienten müssen geschützt werden: „Es darf nicht vorkommen, dass eine Patientin oder ein Patient sich in einer Arztpraxis mit einem Coronavirus ansteckt!“ Deshalb wiederholt Radi die Grundsätze zum Besuch einer Arztpraxis in der Zeit der Coronakrise: „Nur nach telefonischer Voranmeldung und Terminvereinbarung eine Arztpraxis aufsuchen, die Termine pünktlich einhalten, damit nur wenige Patienten zeitgleich in einer Praxis sind, beim Eintritt in die Praxis Mundschutz tragen, den Anordnungen der Praxismitarbeiter, etwa zur Händedesinfektion oder zur Absonderung von anderen Patienten folgen!“