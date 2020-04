Sparen und spenden: -18 % auf Qualitäts-Tierfutter

Zu den Osterfeiertagen wollen wir nicht nur unsere Kunden mit unserem Osterrabatt von 18 % beschenken, sondern auch etwas Gutes tun - gemeinsam mit unseren Kunden. So habe wir unsere "Virtuellen Spendenboxen" eingerichtet, mit denen Kunden an das Rote Kreuz spenden können. Natürlich geht der gesamte Spendenbetrag direkt an das Rote Kreuz - und wird von uns auch noch verdoppelt!

Katharina Miklauz, Gründerin von DOG'S LOVE