KW 15 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Gaytheist - How Long Have I Been On Fire?

In Portland versteht man was von Musik, das ist allgemein bekannt. Die hierzulande fast gänzlich unbekannten Gaytheist veröffentlichen mit „How Long Have I Been On Fire?“ bereits ihr fünftes Album und klingen ungemein frisch, unverbraucht und vor allem mutig. Mit einer herrlichen Respektlosigkeit vermischt das Trio, das sich auf Promobildern schon mal mit einem brennenden Kinderwagen inszeniert, Thin-Lizzy-Riffs mit Sludge-Salven, Punk-Energie und mutigen Pop-Zitaten. Irgendwo zwischen Metal, Hardcore, Punk und Rock finden die Westküstler ihre musikalische Heimat und fürchten sich nicht davor, so grundgegensätzliches wie Mastodon und Black Flag zu einem großen musikalischen Wulst zu vermengen. In gleich 13, meist recht kurzen, Songs pflegt man die anarchische Grundhaltung hochzuhalten und überzeugt mit einer schieren Ungreifbarkeit. Und wer Songs wie „Hashbrownblessed“, „Hornsoggled“ oder „It’s Reigning Men“ benennt, der hat sowieso einen positiven Vogel. Schön verquer, schön überraschend. 7,5/10 Kronen