Assad-Regime schuld an Giftgasangriffen in Syrien?

Die UNO-Behörde für das Verbot von Chemiewaffen hat erstmals die syrische Regierung für Chemiewaffenangriffe in Syrien im Jahr 2017 verantwortlich gemacht. Die Regierung von Machthaber Bashar al-Assad habe bei drei Angriffen Sarin und Chlorin eingesetzt, teilte die in Den Haag ansässige Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) am Mittwoch mit.