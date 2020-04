Land Tirol setzt in der Corona-Krise Kulturakzente

„Planungssicherheit schaffen“

In einem zweiten Schritt werden Fördermöglichkeiten für Kultureinrichtungen und Kulturschaffende, die von den Veranstaltungsverboten besonders betroffen und in ihrer Existenz gefährdet sind, geschaffen. Die genauen Maßnahmen wie Ausfallsentschädigungen oder Künstlerhilfen können erst nach Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen und Abstimmung mit den sonstigen Fördermaßnahmen auf Bundes- und Landesebene festgelegt werden.„Leider müssen wir noch eine Zeit lang auf den Besuch von Kulturveranstaltungen verzichten. Es ist mir daher ein Anliegen, mit den genannten Sonderförderungen Arbeitsperspektiven zu schaffen, die Abwicklung von Förderungen zu erleichtern, Planungssicherheit zu schaffen und Kulturvereine in Tirol in ihrer Existent zu sichern., so die Landesrätin.