Schnelle Hilfe für Pflegekräfte

Eine ganz besondere Verantwortung lastet derzeit auf den Beschäftigten in den heimischen Spitälern sowie Pflegezentren. „Deren professionelle und menschliche Qualitäten sind in höchstem Ausmaß gefordert“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl–Leitner. Und gerade in solchen Zeiten brauchen Ärzte, Krankenschwestern und Pflegekräfte selbst oft Unterstützung, die ihnen Kraft gibt.