XXXLutz erbost über Bevorzugung der Baumärkte

Auch kleine Küchen- oder Möbelstudios unter 400 Quadratmeter dürfen aufmachen. „Das, was jetzt passiert, ist die Lebensmittelproblematik hoch 17“, sagte XXXLutz-Sprecher und Marketing-Chef Thomas Saliger am Montag zur APA. Ihn ärgert, dass ausgerechnet Bau- und Gartenmärkte früher aufsperren dürfen als der Möbelhandel. „Die Verkaufsflächen sind dort viel kleiner und die Kundenfrequenz höher“, so Saliger. Während ein durchschnittlicher XXXLutz zwischen 10.000 und 30.000 Quadratmeter habe und somit genügend Platz für Kunden, um sich nicht zu nahe zu kommen, seien Bau- und Gartenmärkte um ein Vielfaches kleiner.