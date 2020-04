„Corona-Party“ regte auf: 100 Gäste, ein Haushalt

Große Aufregung am Samstagabend im mühlviertlerischen Bad Leonfelden. Ein Anrainer fühlte sich durch laute Musik aus dem Vortuna Hotel gestört und traute seinen Augen nicht. Der Parkplatz war voll, mehrere Personen saßen an der Bar, viele qualmten im Eingangsbereich. Kurz vor Mitternacht ging die Polizei der Anzeige des Nachbarn nach. Allerdings konnten sie den rund 100 „Feiernden“ nichts zur Last legen. Begründung: Die Hotelgäste gelten als ein gemeinsamer Haushalt.