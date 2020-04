Volle Reisewarnung gilt nun für weitere 4 Länder

Wie das Außenministerium am Samstag erläuterte, ist Indien bereits seit 23. März im „Lockdown“, dessen Einhaltung landesweit von den Ordnungskräften mit aller Strenge kontrolliert wird. Bewegungsmöglichkeiten für Reisende sind daher nicht mehr gegeben. Arbeitslos gewordene Tagelöhner strömen derzeit in Massen und unkontrolliert aus den Städten in ihre weit abgelegenen Heimatprovinzen zurück. Es kommt immer wieder zu erheblichen Spannungen und ernsten Zwischenfällen, die vor allem Touristen in erhöhte Gefahr bringen können.