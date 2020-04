Traditionelles Festessen zu Ostern aus Österreich

Zutaten:



700g Dinkelmehl hell



300g Roggenvollkornmehl



30g Butter



20g Salz



1Packung Trockengerm oder 1/2 Würfel Frisch Germ



1El Honig



600ml Wasser



Osterschinken



wenn vorhanden 200g Roggensauerteig







Die trockenen Zutaten mit der Schneerute vermischen: Roggenmehl, Dinkelmehl und Salz; die feuchten Zutaten in die Rührschüssel geben: Butter, Salz, Honig, Germ







Jetzt kommt das Salz Mehlgemisch in die Rührschüssel und zum Schluss die 600ml Wasser rein. Das Rohr wird auf 250°C vorgeheizt oder Brotbackfunktion, mittlere Feutigkeit einstellen. Einen geschmeidigen Teig bereiten= ca. 3 Minuten kneten. Nun den Teig ca. 20min. rasten lassen. In der Zwischenzeit den Osterschinken mit Gewürze wie Kümmel, Lorbeer, Nelken oder auch Wacholden bespicken und würzen. Nach 20min Rastzeit wird aus dem Teig mit dem Nudelholz ein Rechteck ausgewalkt und der Schinken in die Mitte des Teiges gelegt. Wie ein Packet wird der Schinken in den Brotteig eingewickelt, von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts und von rechts nach links. Nun wird das Packet umgedreht damit die eingeschlagenen Seiten = Schluss nicht so leicht aufgehen kann. Forme den Schinken zu einen Wecken und rauf aufs Backblech.



Jetzt ist die Zeit zum verzieren mit Ausstecher zb. Herzenausstecher in viererverband als Kleeblatt oder flechte einen Zopf und lege diesen noch als zusätzliches Muster drauf. Den Teig 20 min. gehen-entspannen lassen. Bevor ich den Teig in den Ofen gebe, sprühe ich diesen nochmal mit Wasser ordentlich an, auch im Ofen sollte während der ersten Zeit viel Feuchtigkeit sein und so sprüh ich auch ins Backrohr. Damit sie Kruste elastisch bleibt. Nach 10min. Backzeit die 250°C runterschalten auf 200°C und ca. 45min fertig backen. Als Tipp: grüner gekochter Spargel mit Butter oder Vogerlsalat mit gekochten Eiern passen so richtig gut dazu.