Diese Turnschuhe sind zehn Millionen Euro wert

Nicht immer ist es „einfach nur ein Schuh“ – auch wenn es für die Augen eines Laien mitunter so aussehen kann. Der Sneaker – früher einfach: Turnschuh – gilt als Kulturgut, das immer geprägt wird von dem, was in seiner jeweiligen Zeit allgemein prägend war. Jede Subkultur hatte ihr eigenes, typisches Modell. Durch Sport-Ikonen oder Film und Fernsehen erreichte so mancher Schuh Kultstatus. Und limitierte Editionen oder Kollaborationen zwischen Marken wie Nike oder Adidas und Prominenten sind mitunter so gefragt, dass ihr Wert in die Tausende steigt – selten sogar bis in die Millionen.