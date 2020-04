„Öffentlicher Raum muss besser genutzt werden“

Die Grünen in Salzburg haben deshalb ähnliche Pläne wie die kija: Sie plädieren für temporäre „Fußgängerstraßen“. Die Menschen sollen dadurch mehr Platz zum Spaziergehen mit mehr Sicherheitsabstand haben. „Wir wollen an drei Stellen ansetzen“, erklärt Stadträtin Martina Berthold. Mehr Freiraum soll am Salzach-Kai, rund um den gesperrten Lehener Park sowie in der Elisabethstraße stadteinwärts geschaffen werden. Der Nationalrat verabschiedete gestern eine Novelle der Straßenverkehrsordnung, die das Einrichten temporärer Fußgängerstraßen ermöglicht.