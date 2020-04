„Was tun? Ich durfte nicht zur Beerdigung gehen“

Ich darf nicht zur Beerdigung



Ein alter Freund von mir verstarb kürzlich. Die Beerdigung fand heute statt. Ich bin nicht hingegangen, obwohl ich sehr gerne hingehen wollte, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Leider durften nur 80 Personen teilnehmen und er hatte eine große Familie. Da ich nicht zum engsten Kreis der Familie zählte, bin ich nicht hingegangen. Ich fühle mich schlecht, da ich nicht dabei gewesen bin und mich nicht verabschieden konnte.



Stressbewältigungstrainerin Sabrina Fleisch:



Ich finde es sehr zuvorkommend und mitfühlend von dir, auf deinen Platz zu verzichten. Eine Beerdigung ist nur eine Zeremonie für den Abschied, jedoch kannst du dich auch so von deinem Freund würdig verabschieden. Schreibe ihm doch einen Brief, was du ihm mitteilen möchtest, wünscht und teile ihm mit, warum du nicht teilgenommen hast. Ich bin mir sicher, er hätte Verständnis dafür. Mit Sicherheit möchte er nicht, dass du dich schlecht fühlst. Du kannst deinen Abschied auch alleine mit ihm am Grab nachholen, was noch persönlicher wäre, um deine eigene Trauerfeier zu haben.