„Mortal Shell“: Action-Rollenspiel angekündigt

Mit „Mortal Shells“ hat die Spieleschmiede Cold Symmetry, formiert aus Branchenveteranen, die u.a. an „Call of Duty“ und dem kommenden PS4-Exklusivtitel „Ghost of Tsushima“ mitwirkten, ihr allererstes Game enthüllt. Das Action-Rollenspiel nach „Dark Souls“-Manier soll noch heuer - angepeilt ist das dritte Quartal - für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und neben fordernden Gegnern mit einem nicht-linearen Gameplay und umfassenden Upgrade-Möglichkeiten aufwarten. Hier gibt es den Ankündigungs-Trailer zu sehen.