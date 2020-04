Ischgl-Desaster: „Ich habe mir das nicht bestellt“

Das Vorgehen im Corona-Hotspot Ischgl sorgt weiter für Aufregung. Am Donnerstagnachmittag musste Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Angaben zur Infektionskette in dem Tiroler Wintersportort vom Vormittag korrigieren. Die angeblich erste diagnostizierte Corona-Patientin hatte es doch nicht in Person einer Kellnerin aus der Schweiz am 5. Februar in dem Tiroler Skiort im Paznaun gegeben. Während die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit am Abend nun auch noch den 8. Februar und eine einheimische Kellnerin als „gesicherte“ Patientin 0 ins Spiel brachte, sagte Anschober in der „ZiB 2“ zu dem Ischgl-Desaster, die Fakten seien gemeinsam mit Tirol aufzuklären. Natürlich seien die Vorkommnisse in der Aufarbeitung der Ischgl-Affäre „nicht wünschenswert“: „Ich habe mir das nicht bestellt“, so Anschober.