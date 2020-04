Über 11.100 Infizierte und 170 Tote in Österreich

Opferzahlen steigen weiter

In anderen europäischen Ländern stiegen die Todeszahlen unterdessen weiterhin deutlich an. In Spanien starben Behördenangaben vom Donnerstag zufolge 950 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl liege nun bei mehr als 10.000 Toten, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Der französische Gesundheitsdirektor Jerome Salomon sagte bereits am Mittwochabend, dass in Frankreich insgesamt mehr als 4000 Patienten der Covid-19-Krankheit erlegen seien. In Deutschland gab es mehr als 77.500 Infektionen. Mindestens 950 Menschen starben. Die meisten nachgewiesenen Infektionsfälle überhaupt gibt es in den USA - mehr als 215.000 waren es am Donnerstagabend.