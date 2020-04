Wacker-Fans sammelten über 56.000 Euro für Bergamo

Über 20-jährige Freundschaft

Um ihre „Brüder und Schwestern von Atalanta Bergamo“ - mit denen sie eine über 20-jährige Freundschaft verbindet - zu unterstützen, wurde vom harten Kern der Nordtribüne eine Solidaritätsaktion mit dem Verkauf von Schals gestartet. Nun wurden mehr als 56.000 Euro an das Spital „Bolognini di Seriate“ überwiesen. Bergamo ist der Krisenherd in Italien, einer neuen Studie zufolge soll es schon 4500 Corona-Tote in der lombardischen Stadt geben.