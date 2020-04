Wiener Polizisten mehrfach im Einsatz bespuckt

Zum ersten Vorfall kam es gegen 17.45 Uhr in einem Supermarkt in Wien-Hietzing. Die Polizisten rückten an, um einen Ladendieb festzunehmen. Der 24-jährige ungarische Staatsbürger setzte sich jedoch sofort heftig zur Wehr. Er behauptete, neben Aids und Hepatitis auch an Covid-19 erkrankt zu sein, und spuckte daraufhin in Richtung der Beamten. Die Polizisten konnten ausweichen, der 24-Jährige wurde festgenommen.