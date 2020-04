„Aktuell ist Fußball nicht das Wichtigste“

Für die Jungbullen kam die Unterbrechung zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. In der Liga gab es zuletzt einen Aufwärtstrend und auch in der Youth League steht man im Viertelfinale. Hinsichtlich kommender Saison wurde verkündet, dass es keinen großen Umbruch geben wird. „Die Entwicklung der Jungs stimmt. Ich würde am liebsten mit einer ähnlichen Mannschaft wie heuer in die neue Saison gehen. Unsere Augen für neue Spieler sind aber immer geöffnet.“ Die eine oder andere Neuverpflichtung scheint also nicht ausgeschlossen.