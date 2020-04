Deutschland will Corona-Maßnahmen nicht lockern

Die Regierungsspitze von Bund und Ländern hat in Deutschland über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Man sei sich einig, dass eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen derzeit nicht infrage komme. Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise gelten in Deutschland bis mindestens zum 19. April, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Telefonkonferenz mit.