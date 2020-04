Tabakkonzern arbeitet an Corona-Impfstoff

BAT möchte ab Juni mit der Impfstoff-Produktion beginnen

Der Impfstoff befinde sich gerade in der vorklinischen Prüfung. Er wurde also noch nicht an Patienten getestet und hat dafür auch noch keine Genehmigung der Gesundheitsbehörden. Wenn die Tests gut verlaufen, will BAT aber bereits ab Juni zwischen einer und drei Millionen Impfdosen pro Woche herstellen.