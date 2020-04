Der Wendler lebt gerade von „Lauras Kohle“

Eigentlich lief es in den letzten Wochen für den Wendler so gut wie schon lange nicht mehr. Der öffentliche Streit mit Oliver Pocher beherrschte die Schlagzeilen, Pochers Parodie des Wendler-Hits „Egal“ stieg das Original sogar in die Top 3 der deutschen Download-Charts. Medialer Höhepunkt: das TV-Duell „Pocher vs. Wendler“, bei dem ein Millionenpublikum einschaltete. Danach rissen sich Veranstalter um Auftritte des Schlagerstars.