Coronavirus: Betagtes Paar starb binnen drei Tagen

Schwerste Vorerkrankungen

Am Kepler Universitätsklinikum ist am Montag ein 69-Jähriger an Covid-19 verstorben. Der Mühlviertler litt an schwersten Vorerkrankungen und war stationär im Spital. Laut dem Land Oberösterreich befanden sich am Dienstag 5649 Landsleute in Quarantäne, 167 im Krankenhaus, davon 27 auf der Intensivstation. Bisher starben zehn Landsleute am Virus.