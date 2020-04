Schneefall und strahlender Sonnenschein zugleich

Überdurchschnittlich warmer März

Wie berichtet, war der Monat März in den ersten zwei Dritteln überdurchschnittlich warm, am Ende aber tatsächlich etwas zu kalt. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) war es im Tiefland um 1,0 Grad Celsius wärmer als im vieljährigen Mittel, auf den Bergen um 0,5 Grad. Am wärmsten war es am 12. März in Pottschach in Niederösterreich mit 23,7 Grad.