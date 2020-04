März anfangs zu warm - und dann doch noch zu kalt

Ab 21. März stellte sich die Wetterlage nachhaltig um, und es kam zu einem deutlichen Temperaturrückgang, der in den Niederungen zu strengem Frost führte. Die tiefste Temperatur des Monats unterhalb von 1000 Metern Seehöhe wurde mit minus zwölf Grad am 31. März in Bad Bleiberg gemessen. Das sei sehr ungewöhnlich. An mehr als 100 Wetterstationen in Österreich wurde am letzten Tag das absolute Temperaturminimum des Monats registriert. So lag die Anzahl der Frosttage am Ende über jener im Februar, der ungewöhnlich warm verlaufen war.