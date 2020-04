Lernen zu Hause: Kinder haben Gehirn UND Körper

Kinder haben Gehirn UND Körper

Wenn man eine typische Schule betritt, fällt einem sofort auf, wie laut es dort in den Pausen zugeht. Die aufgestaute Energie bricht dann durch Schreien und Herumrennen aus. Die Ausblendung des menschlichen Körpers ist ein Denkfehler in unserem Schulsystem, wie wenn man Flughäfen optimal auf die Beförderung von Gepäckstücken ausrichten, aber dabei die Reisenden völlig vergessen würde. Man darf sich daher nicht wundern, dass dreimal so viele Schüler lieber zu Hause lernen als in ihrer Schule.