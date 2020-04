Haslauer lässt sechs Quarantäne-Gemeinden zappeln

Wieso die Entscheidung verschoben wurde, blieb ebenfalls unklar. „Es könnte sein, dass meine Zahlen nicht zusammenpassen“, vermutete Flachaus Bürgermeister Thomas Oberreiter. Pucher verneinte jedoch. Laut dem Sprecher mussten am Montag noch einige „Grundlagen“ geliefert werden. Das Land wolle seine Entscheidung gut begründen können. In Hüttschlag hofften Ortsbewohner wie Kramer Manuel Viehhauser (38) vor allem auf eine Entscheidung im Sinne der Bevölkerung. „Sie sollen das machen, was am besten für die Leute ist“, sagte der Inhaber von Hüttschlags einzigem Nahversorger.