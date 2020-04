Der „Musidokter“ operiert auch in der Krise

Abertausende Steirer sind in diesen Wochen zu Home-Office verdonnert, Gerald Hörzer ist das bereits seit Jahrzehnten gewöhnt. In der hauseigenen Ambulanz des „Musidokter“ in Fernitz herrscht auch in der Krise Hochbetrieb. Wir haben den umtriebigen Instrumenten-Experten in seiner Klinik besucht.