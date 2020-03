Wiener Hotel kocht 400 Gratisessen für Bedürftige

So kommen Senioren zur Gratismahlzeit

Bestellungen erfolgen online auf www.intercontinental-kocht.com oder unter 01/711 22 -144. Anzugeben sind Name, Alter, Adresse sowie Zustellung oder Abholung. Bestellungen können bis 18 Uhr am Vortag abgegeben werden. Die 400 Mahlzeiten stehen jeden Tag ab 11 Uhr bereit und können danach durch Nachbarn oder Verwandte abgeholt werden. Falls das nicht möglich ist, wird ein Lieferservice organisiert.