Liebe Großeltern, schützt euch bitte!

„Krone“: Wie soll ich mich als Senior verhalten?

Michael Kunze: Ganz wichtig ist weiterhin Händewaschen und Menschenansammlungen meiden. Wenn nun aber alle sozialen Kontakte wie Pensionistenclub oder Kartenspielrunden abgesagt werden, kann das durchaus emotionale Probleme verursachen. Daher muss jeder Einzelne genau abwägen, was für ihn auch in Hinblick auf seinen Gesundheitszustand am besten ist.