Strolz: „Bei ihr durfte ich mich fallenlassen“

Ich bin in einem alten Walserhaus in Warth aufgewachsen. Mein Vater hatte eine kleine Landwirtschaft, war Jagdaufseher und Skilehrer. Mein erstes Bild, an das ich mich erinnern kann, ist, wie der Vater ein Glöckchen in der Hand hielt und zur Bescherung geklingelt hat. Wir Kinder sind in die Stube geflitzt, und vor mir lag ein Paar nigelnagelneuer Skier. Der Klang des Weihnachtsglöckchens liegt mir noch heute in den Ohren.