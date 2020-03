„Die Zugbegleiter sollen am Abend zu Hause sein“

Thomas Uminsky von den ÖBB kümmert sich nicht nur um die Fahr- und Dienstpläne in Salzburg, sondern ist auch noch selbst als Zugbegleiter unterwegs. Zu Beginn der Covid-Krise musste er oft bis tief in die Nacht auf neue Situationen reagieren. „Sechs bis siebenmal mussten die Pläne geändert werden. Am schwierigsten war aber der erste Tag“, schildert Uminsky. Dieser war am 15. März, sein Zug wurde wegen eines Corona-Verdächtigen von der deutschen Polizei in Rosenheim gestoppt. Zwar durfte er als Zugbegleiter zurück nach Salzburg, musste sich aber in Quarantäne begeben und die Änderungen im Homeoffice erledigen.