Sechs Personen bei Brand in Hall evakuiert

Als die Polizei am Freitagabend in Hall eintraf, stand ein Balkon im ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand - mit Feuerlöschern versuchten umliegende Bewohner, die Flammen selbst in Schach zu halten, vor allem im Bereich des Rasens. Doch das Feuer breitete sich bereits auf andere Wohnungen aus - sechs Personen mussten schnellstens evakuiert werden.