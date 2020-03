Rammstein-Sänger auf Intensivstation behandelt

Bisher keine Informationen zu möglicher Absage der Tour

In wenigen Wochen steht die Fortsetzung der erfolgreichen Stadiontour von Rammstein in Europa und Nordamerika auf dem Programm. Nach dem Auftakt am 25. Mai in Klagenfurt sind für Deutschland bereits ausverkaufte Konzerte in Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und - wie schon 2019 - wieder Berlin vorgesehen. Bisher gibt es vonseiten der Band und des Tourveranstalters keine Angaben, ob die Tour wie geplant stattfinden kann und soll.