Gewehr gezückt: Frau lief panisch auf Straße

Weil ihr 34-jähriger Ex-Freund zu einer Langwaffe gegriffen und sie damit bedroht hat, ist eine Frau am Donnerstagabend in Wien-Leopoldstadt auf die Straße gerannt und hat um Hilfe gerufen. Die WEGA rückte an. Nach der Festnahme des Mannes fanden die Polizisten in der Wohnung von Cannabis über Ecstasy bis Kokain zahlreiche Drogen.