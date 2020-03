Klinkan-Preis und Filternetcafé

Auch wenn die Neue Galerie im Grazer Joanneumsviertel, so wie alle anderen Museen aktuell geschlossen ist, heißt das nicht, dass dort aktuell nichts passiert. So wurde dieser Tage der erste Alfred-Klinkan-Preis an die Künstlerin Katrin Plavčak vergeben und heute, Freitag, um 15 Uhr startet das wöchentliche Filternetcafé, in dem man online über Kunst plaudern kann.