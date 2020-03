Besuch mit mehreren Kilogramm Gold versprochen

Der 71-jährige Wolfsberger glaubte, mit einer Frau aus Ghana in Kontakt zu stehen. Tatsächlich waren es aber bisher unbekannte Täter, welche vermutlich einer organisierten Kriminalität angehören. Die vermeintliche Frau gab an, Geld für einen Flug und Krankenhausaufenthalte zu benötigen. Derzeit würde sie sich infolge eines schweren Unfalls in einem Münchner Spital befinden. „Sie gab an, dringende Bezahlungen vornehmen zu müssen und bräuchte dafür Geld. Außerdem versprach sie, nach Erhalt der Geldbeträge, eine Reise nach Österreich anzutreten und mehrere Kilogramm reines Gold mitzubringen“, so ein Polizist. Dem Wolfsberger entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.