Polizisten überführten zwei Cannabis-Dealer

Zwei Dealer, von denen einer der Kunde des anderen war, konnten Polizisten aus Haag am Hausruck überführen und festnehmen. Die Beamten hatten über ein halbes Jahr lang gegen die beiden Männer ermittelt. Ein 59-Jähriger betrieb in einem ehemaligen Firmengelände in Pram (Bezirk Grieskirchen) eine Indoor-Anlage, mit der er zumindest 6,3 Kilo Cannabiskraut erzeugte.