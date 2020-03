Corona-Krise: Tiroler Song für die Familie

„Im Mittelpunkt unserer Songidee steht die Familie. Wir thematisieren das Zusammenleben in der Familie. Was gibt uns Halt in schwierigen Zeiten? Wie kommt man als Ehepaar, als Kinder und als Familie miteinander besser aus? Das alles soll gerade in Zeiten wie diesen Hoffnung und Zuversicht geben“, beschreiben die Initiatoren des Familien-Popmusik-Projekts, Rainer Gerzabek aus Mieders und Eckhart Köll aus Schwaz, ihr Musikthema.