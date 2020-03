Deutsche Polizei plant Drohnen-Abwehr an Flughäfen

Um Gefahren oder Störungen durch Drohnen abzuwehren, will die deutsche Bundespolizei an 14 internationalen Flughäfen in Deutschland stationäre Drohnen-Abwehrsysteme installieren. Im Projekt „Falke“, einer Konzeptstudie für entsprechende Systeme, soll herausgefunden werden, wie kleine Drohnen erkannt, identifiziert und abgewehrt werden können.