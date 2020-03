Obdachlos in Zeiten der Corona-Krise

Brunner sieht aufgrund der Krise auch auf viele andere Menschen Probleme zukommen. Durch Kurzarbeit oder gar den Wegfall des gesamten Einkommens droht so mancher in prekäre Verhältnisse abzurutschen. „Genau für solche Situationen brauchen wir ein existenzsicherndes soziales Auffangnetz. Das fordern wir seit Jahren, jetzt sieht man, wie schnell es gehen kann. Jemand, der sich vor Wochen noch keine Sorgen machen musste, hat jetzt plötzlich Existenzängste.“ Sein Wunsch an die Politik: „Es wäre schön, würden wir auch auf die Schwächsten unserer Gesellschaft in der Krise nicht vergessen!“