Politiker wehrt sich: „Ich habe nichts vertuscht!“

Politiker Hörl steht selbst unter Quarantäne

Hörl bestätigte der „Krone“ am Montag, dass er und auch seine Frau sich seit dem 17. März in Quarantäne befinden. Der Grund: „Mein Neffe, der in meinem Hotel arbeitet, wurde am 16. März in Innsbruck getestet. Am 17. März erhielten wir das positive Testergebnis. Bis dahin gab es im Zillertal keinen einzigen positiven Corona-Fall. Wir haben dann alle Gäste angeschrieben und auch die Mitarbeiter des Hotels informiert und teilweise unter Quarantäne gestellt. Von den Gästen erhielt ich bis heute keine einzige Rückantwort“, betont Hörl.